David Timor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Timor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Timor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Timor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Timor 17 Ekim 1989 tarihinde Carcaixent şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Timor Copoví şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Timor Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Bravo - Consulting yapmaktadır. David Timor, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. David Timor'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Timor Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/timor_sv

David Timor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Timor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Timor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Timor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2010 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2011 yılında Osasuna

16 Temmuz 2013 yılında Girona FC

30 Haziran 2014 yılında Osasuna

25 Temmuz 2014 yılında Real Valladolid

26 Ocak 2016 yılında CD Leganés

1 Eylül 2017 yılında Girona FC

31 Ağu 2018 yılında Las Palmas

29 Ağu 2019 yılında Getafe

21 Ocak 2022 yılında SD Huesca

David Timor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Timor şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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