David Tone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Tone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Tone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Tone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Tone 5 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da David Țone şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Tone Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Duiculete Dorin yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Tone'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Tone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Tone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Tone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Tone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Dinamo

1 Ocak 2022 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2022 yılında FC Dinamo

David Tone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Tone şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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