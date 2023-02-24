David Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Toth kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Toth ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Toth kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Toth Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Toth adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Toth Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Toth 9 Temmuz 1998 tarihinde Sopron şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Toth Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Center Sport yapmaktadır. David Toth, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pénzügyőr SE futbol takımında oynamaktadır. Pénzügyőr SE takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. David Toth'nin Pénzügyőr SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Toth Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Toth isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

David Toth Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Toth futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2012 yılında Győr Alt.

1 Ocak 2014 yılında Győr U17

1 Temmuz 2014 yılında Győr U19

1 Ocak 2015 yılında ETO FC Győr

3 Ağustos 2016 yılında Soproni VSE

14 Temmuz 2017 yılında Haladás

29 Ocak 2018 yılında Soproni VSE

30 Haziran 2018 yılında Haladás

1 Ağustos 2018 yılında ETO FC Győr

30 Haziran 2019 yılında Haladás

25 Ocak 2022 yılında Kecskemét

14 Şubat 2023 yılında Pénzügyőr

David Toth kimdir

David Toth Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Toth şuan Pénzügyőr SE takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

David Toth Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Macaristan U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

David Toth nereli

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