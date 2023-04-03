David Trtek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Trtek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Trtek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Trtek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Trtek 3 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Trtek Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Trinity Zlin B futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Trtek'nin FC Trinity Zlin B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Trtek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Trtek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında FC Zlin U19
1 Temmuz 2022 yılında FC Zlin B
David Trtek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Trtek şuan FC Trinity Zlin B takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
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