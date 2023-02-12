David Turnbull kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Turnbull Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Turnbull adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Turnbull Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Turnbull 10 Temmuz 1999 tarihinde Wishaw şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Turnbull Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG yapmaktadır. David Turnbull, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Celtic Glasgow futbol takımında oynamaktadır. Celtic Glasgow takımına 27 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. David Turnbull'nin Celtic Glasgow ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

David Turnbull Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_davidturnbull10/

David Turnbull Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Turnbull isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Turnbull Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Turnbull futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Motherwell FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Motherwell B

30 Ocak 2019 yılında Motherwell FC

27 Ağu 2020 yılında Celtic

David Turnbull Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Turnbull şuan Celtic Glasgow takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Turnbull Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Motherwell FC (2009-2018)

İskoçya takımında 18 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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