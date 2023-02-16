David Udogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Udogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

David Udogu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? David Udogu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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David Udogu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Udogu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Udogu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Udogu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Udogu 30 Ocak 2003 tarihinde Altötting şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Udogu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF Talents yapmaktadır. David Udogu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Udogu'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Udoguboyu ve yaşı kaç

David Udogu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Udogu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

David Udogu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Udogu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II

11 Ocak 2023 yılında FC Ingolstadt

David Udogu kimdir

David Udogu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Udogu şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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David Udogu nereli

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