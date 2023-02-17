David Ungar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Ungar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Ungar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Ungar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Ungar 17 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Ungar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. David Ungar, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. David Ungar'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Ungar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Ungar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Ungar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Ungar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sportklub Jgd.

1 Ağu 2013 yılında Hagenbrunn Alt.

1 Eylül 2014 yılında St. Pölten Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Rohrbach/G.

1 Temmuz 2020 yılında Leobendorf

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

2 Temmuz 2021 yılında FAC

30 Haziran 2022 yılında SV Ried

David Ungar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Ungar şuan SV Ried takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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