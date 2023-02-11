David Valdez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Valdez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Valdez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Valdez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Valdez 6 Nisan 1993 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Leonardo David Valdez Sanguedolce şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Valdez Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Valdez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 25 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Valdez'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Valdez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Valdez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Valdez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Valdez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2008 yılında Sol de América

1 Aralık 2010 yılında Textil Mandiyú

1 Aralık 2012 yılında Atl. Tucumán

1 Temmuz 2018 yılında CSD San Jorge

10 Temmuz 2019 yılında CA Mitre

25 Temmuz 2020 yılında Chaco For Ever

David Valdez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Valdez şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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