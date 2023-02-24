David Valencsik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Valencsik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Valencsik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Valencsik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Valencsik 26 Mart 1996 tarihinde Szarvas şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Valencsik Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AlphaFootballAgency yapmaktadır. David Valencsik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 8 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. David Valencsik'nin Soroksár SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Valencsik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Valencsik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Valencsik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Valencsik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Békéscsaba U17

23 Ağustos 2013 yılında Ferencváros U19

1 Temmuz 2014 yılında Ferencváros II

1 Temmuz 2015 yılında Ferencváros

30 Temmuz 2015 yılında Soroksár

30 Haziran 2016 yılında Ferencváros

8 Temmuz 2016 yılında Soroksár

David Valencsik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Valencsik şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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