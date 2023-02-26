David Van Dijk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Van Dijk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Van Dijk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Van Dijk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Van Dijk 7 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Van Dijk Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dreams FC futbol takımında oynamaktadır. Dreams FC takımına - tarihinde katılmıştır. David Van Dijk'nin Dreams FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Van Dijk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Van Dijk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Van Dijk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Van Dijk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Van Dijk şuan Dreams FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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