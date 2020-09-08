David ve Victoria Beckham çiftinin mart ayında Los Angeles'ta corona virüsüne yakalandığı ortaya çıktı. Beckham çiftinin süper bulaştırıcı olmaktan korktukları için, belirtileri göstermeye başladıktan hemen sonra kendilerini eve kapatarak izole ettikleri öğrenildi.

DAVİD BECKHAM VE VİCTORİA BECKHAM KORONA MI OLDU?

İngiliz basınında yer alan haberlere göre 45 yaşındaki David Beckham ile 46 yaşındaki Victoria Beckham, geçtiğimiz mart ayının ilk günlerinde corona virüse yakalandığı iddia edildi.

Çiftin Los Angeles’ta katıldıkları bir partide virüsü kaptığı, martın ortasında beliti göstermeye başlayınca da uzun süreli bir karantinaya girmeye karar verdiği ortaya çıktı.

David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı.

David ve Victoria Beckham, mart ayının ilk günlerinde Los Angeles'tan Londra'ya dönüp büyük oğulları Brooklyn'in 21'inci doğum gününü kutladı. Bu kutlama çiftin Cotswolds'taki kır evinde yapıldı.

BOĞAZ AĞRISI VE ATEŞLE BAŞLADI

Kısa sürede yaptıkları seyahatler ve katıldıkları davetler sırasında virüsü kapan çiftten David Beckham’ın kendisini kötü hissetmesiyle başlayan süreç, Victoria Beckham’ın boğaz ağrısı ve yükselen ateşiyle devam etti. David ve Victoria Beckham’ın şöför ve korumaları da corona virüsü belirtileri göstermeye başlayınca Victoria, ailesini toplayarak iki haftadan uzun bir süre çiftlik evlerinde karantinaya girmeye karar verdi.

Çifte yakın bir kaynak, belirtilerin ortaya çıkmasından sonra ünlü çiftin paniklediğini açıkladı.

SOLUĞU TATİLDE ALDILAR

Backham çiftinin, tamamen iyileştiklerine emin olduktan sonra yakın çevresini de sık sık sağlık kontrolüne götürdükleri ortaya çıktı. Çift aylar sonra antikor testi yaptırdı. Virüs taşımadıkları ortaya çıkan Beckham çifti, kısa bir süre önce Yunanistan ve İtalya tatiline çıktı.

ÇALIŞANLARINA TAVRI TEPKİ ÇEKTİ

Victoria Beckham, nisan ayında kendi adıyla kurduğu markasında çalışan 30 işçiyi pandemi nedeniyle ücretsiz izne çıkarmış ve bu hareketi İngiliz halkından tepki toplamıştı. O dönemde İngiliz basını Victoria Beckham’ın serveti ve işçilerine karşı davranışına dikkat çekerek, “1.5 milyon sterlinlik çanta koleksiyonun var, 335 milyon sterlinlik servetin var. Miami'de 31 milyon sterline ev almaya, oğluna 100 bin sterlinlik doğum günü partisi vermeye gücün yetiyorsa, 30 işçiye de gücün yeter” gibi haberler yapmıştı.