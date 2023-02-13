David Vicente kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vicente Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Vicente adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Vicente Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Vicente 23 Nisan 1999 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David Vicente Robles şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Vicente Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emartsoccer yapmaktadır. David Vicente, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Vicente'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Vicente Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Vicente isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Vicente Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Vicente futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dep. Aragón

1 Temmuz 2020 yılında Las Palmas Atl.

11 Ağu 2022 yılında Unionistas CF

23 Ocak 2023 yılında CD Mirandés

David Vicente Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Vicente şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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