David Villa Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DAVİD VİLLA KİMDİR?

Doğum tarihi : 03.Aralık.1981

David Villa kaç yaşında : 38

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Futbolcu

David Villa doğum yeri : Langreo, İspanya

DAVİD VİLLA BİYOGRAFİSİ

El Guaje lakaplı İspanyol futbolcu. Barcelona ve İspanya A Milli Futbol Takımı’nda forma giyen Villa, Barcelona’dan önce forma giydiği Valencia’da 166 maçta 107 yol atarak takımınen golcü futbolcularından birisi olmuştu. 2005 yılından bu yana İspanyol Milli Forması’nı giyen Villa, bu forma altında toplam 42 gol kaydetmiş ve 2010 Dünya Kupası’nın da en gözde oyuncularından birisi olmuştur.

David Villa Sanchez, 3 Aralık 1981 tarihinde, Langreo, İspanya’da dünyaya geldi. Tuilla adlı ufak bir kasabada, madenci bir babanın oğlu olarak doğan Villa, küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgileniyordu. Henüz çocukluğunda uyruk kemiğini çatlatan Villa’nın kariyeri bu nedenle tehlikeye girse de, kısa sürede tamamen iyileşmeyi başardı. Sağ bacağındaki sakatlığın devam ettiği yıllarda babası ile beraber sol bacağını güçlendirme egzersizleri yapan futbolcu, bu sayede iki ayağını da eşit derecede kullanabilen ender futbolculardan birisi oldu.

14 yaşındayken antrenörü ile kavga eden ve futbolu bırakma noktasına kadar gelen Villa, ailesinin de desteklemesiyle futbol kariyerine devam etme kararı aldı ve 17 yaşındayken Mareo futbol okuluna katıldı.

Profesyonel futbol yaşamına Sporting Gijon’un B takımında, 1991 yılında, başlayan Villa, 2001-2002 futbol sezonunun başlangıcında Giyon’un ana kadrosuna katıldı. 2001-2003 yılları arasında, Sporting Gijon forması altında 80 lig maçına çıkan ve de bu maçlarda toplam 38 gol kaydeden genç futbolcu, 2003-2004 futbol sezonunda Zaragoza’ya transfer oldu.

2003 yazında 3 milyon euroluk bir bedelle Real Zaragoza’ya transfer olan Villa, yeni takımıyla beraber 2004 yılında Copa del Rey finaline kalmayı başardı. Finalde Real Madrid karşısında kaydettiği golle takımına galibiyeti getiren başarılı futbolcu, bu başarısıyla 2004-2005 futbol sezonunda Zaragoza’nın tarihinde ilk defa UEFA Kupası’na katılmasını sağladı. 2003-2005 yılları arasında Zaragoza formasını giyen Ville, bu takımla beraber sahaya çıktığı 73 maçta toplam 32 gol kaydetti.

Zaragoza’da gösterdiği başarı ve oynadığı futbolun kalitesi, Villa’yı en çok aranan futbolculardan birisi yapmştı. Takımının da paraya ihtiyaç duymasıyla beraber satışa çıkarılan başarılı futbolcu, 12 milyon euroya Valencia’ya transfer oldu. Valencia forması altında başarısını ve ününü büyük oranda attıran Villa, forma giydiği 166 maçta toplam 107 gol atarak takımının en golcü ismi olmayı başardı.

David Villa, 2000-2003 yılları arasında İspanyol 21 Yaş Altı Milli Takımı’nın formasını giydikten sonra, 2004 yılında A Milli takıma katılma şansı elde etti. 2006 FIFA Dünya Kupası’nda oynadığı 4 maçta toplam 3 gol kaydeden Villa, 2010 Dünya Kupası’nda da takımını sırtlayan isimlerden birisi oldu.

David Villa, 19 Mayıs 2010 tarihinde, Barcelona ile 40 milyon dolaroldu. Dört yıllık bir süreyi kapsayan bu kontrat ile Barcelona’ya bağlanan başarılı futbolcu, yeni takımında 7 numaralı formayı giyecek.

Başarıları

Copa del Rey: 2003-2004, 2007-2008

Supercopa de Espana: 2004

UEFA Euro: 2008

Yılın Futbolcusu, İspanya; 2005-2006

Zarra Ödülü: 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10

UEFA Euro 2008; Altın Krampon