David Villalba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Villalba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Villalba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Villalba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Villalba 25 Mart 1991 tarihinde San Pedro del Ycuamandyú şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Hermes David Villalba Jacquet şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Villalba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Villalba, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Resistencia Sport Club futbol takımında oynamaktadır. Resistencia Sport Club takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Villalba'nin Resistencia Sport Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

David Villalba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Villalba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Villalba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Villalba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında General Diaz

10 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

31 Aralık 2019 yılında General Diaz

9 Ocak 2021 yılında Luqueño

3 Ocak 2022 yılında Mushuc Runa SC

9 Ocak 2023 yılında Resistencia SC

David Villalba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Villalba şuan Resistencia Sport Club takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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