David Vitamvas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vitamvas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Vitamvas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Vitamvas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Vitamvas {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Vitamvas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Brinje Grosuplje U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Brinje Grosuplje U19 takımına - tarihinde katılmıştır. David Vitamvas'nin NK Brinje Grosuplje U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Vitamvas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Vitamvas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Vitamvas şuan NK Brinje Grosuplje U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
David Vitamvas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slovenya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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