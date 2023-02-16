David Vogt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vogt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Vogt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Vogt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Vogt 4 Aralık 2000 tarihinde Mühlhausen/Thüringen şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Vogt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Vogt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Meppen futbol takımında oynamaktadır. SV Meppen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Vogt'nin SV Meppen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Vogt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Vogt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Vogt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Vogt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında RW Erfurt U17

1 Temmuz 2018 yılında RW Erfurt U19

1 Temmuz 2019 yılında Rot-Weiß Erfurt

30 Ocak 2020 yılında FSV Martinroda

1 Temmuz 2020 yılında G. Halberstadt

1 Temmuz 2022 yılında SV Meppen

David Vogt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Vogt şuan SV Meppen takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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