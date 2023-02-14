David Von Ballmoos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Von Ballmoos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Von Ballmoos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Von Ballmoos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Von Ballmoos 30 Aralık 1994 tarihinde Burgdorf BE şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Von Ballmoos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Giallanza Sport yapmaktadır. David Von Ballmoos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BSC Young Boys futbol takımında oynamaktadır. BSC Young Boys takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. David Von Ballmoos'nin BSC Young Boys ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

David Von Ballmoos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidvonballmoos/

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David Von Ballmoos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Von Ballmoos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

David Von Ballmoos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Von Ballmoos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2013 yılında BSC Young Boys

1 Temmuz 2015 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2017 yılında BSC Young Boys

David Von Ballmoos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Von Ballmoos şuan BSC Young Boys takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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