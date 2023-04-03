David Vraciu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vraciu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Vraciu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Vraciu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Vraciu 29 Haziran 2002 tarihinde Bacău şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Andrei David Silviu Vraciu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Vraciu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Vraciu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería B futbol takımında oynamaktadır. UD Almería B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. David Vraciu'nin UD Almería B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

David Vraciu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Vraciu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2010 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2016 yılında Valencia Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Almería Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında UD Almería B

David Vraciu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Vraciu şuan UD Almería B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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