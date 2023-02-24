David Vukovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Vukovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Vukovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Vukovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Vukovic 21 Aralık 2003 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da David Vuković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Vukovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Vukovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Vukovic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Vukovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Vukovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Vukovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Vukovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Banja Luka U19

1 Temmuz 2022 yılında B. Banja Luka

18 Temmuz 2022 yılında FK Laktasi

30 Haziran 2023 yılında B. Banja Luka

David Vukovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Vukovic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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