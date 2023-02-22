David Walbe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Walbe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Walbe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
David Walbe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
David Walbe {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
David Walbe Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. David Walbe'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
David Walbe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
David Walbe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
David Walbe şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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