David Williams kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Williams Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Williams adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Williams Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Williams 26 Şubat 1988 tarihinde Brisbane şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da David Joel Williams şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Williams Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aspire Management yapmaktadır. David Williams, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 25 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. David Williams'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

David Williams Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davewi11iams/

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David Williams Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

David Williams isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

David Williams Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Williams futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Brisbane Roar

1 Mayıs 2006 yılında BIF Reserves

1 Ocak 2007 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2009 yılında North Qld Fury

1 Aralık 2009 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2010 yılında North Qld Fury

1 Şubat 2011 yılında Sydney FC

1 Temmuz 2011 yılında Melbourne Heart

2 Şubat 2016 yılında Haladás

23 Temmuz 2018 yılında Wellington P.

28 Haziran 2019 yılında ATK

8 Eylül 2020 yılında ATK Mohun Bagan

25 Ağustos 2022 yılında Perth Glory

David Williams Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Williams şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Williams Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Queensland Academy of Sport (bis 2006), Mitchelton FC, Pine Hills, Westside

Avustralya takımında 13 numaralı formasıyla 22 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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