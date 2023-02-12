David Wotherspoon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Wotherspoon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Wotherspoon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Wotherspoon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Wotherspoon 16 Ocak 1990 tarihinde Perth şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Kanada,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Wotherspoon Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.David Wotherspoon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

St. Johnstone FC futbol takımında oynamaktadır. St. Johnstone FC takımına 2 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. David Wotherspoon'nin St. Johnstone FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

David Wotherspoon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Wotherspoon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Wotherspoon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Wotherspoon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Celtic Jugend

1 Temmuz 2005 yılında Celtic U17

1 Temmuz 2007 yılında Hibernian FC U20

1 Ağu 2009 yılında Hibernian FC

2 Temmuz 2013 yılında St. Johnstone

David Wotherspoon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Wotherspoon şuan St. Johnstone FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

David Wotherspoon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

St. Johnstone FC (2001/02), Celtic FC (2002-2007), Hibernian FC (2007-2009)

Kanada takımında 24 numaralı formasıyla 24 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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