David Zalazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Zalazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Zalazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Zalazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Zalazar 9 Mayıs 2002 tarihinde General Villegas şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Zalazar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Patagonia Players yapmaktadır. David Zalazar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Talleres futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Talleres takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. David Zalazar'nin Club Atlético Talleres ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

David Zalazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Zalazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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David Zalazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Zalazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Argentinos II

1 Ocak 2022 yılında Argentinos Jrs.

24 Ocak 2023 yılında CA Talleres

David Zalazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Zalazar şuan Club Atlético Talleres takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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