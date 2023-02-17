Davide Giampa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide Giampa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davide Giampa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davide Giampa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davide Giampa 17 Nisan 1993 tarihinde Aarau şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davide Giampa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davide Giampa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davide Giampa'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davide Giampa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davide Giampa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davide Giampa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davide Giampa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FC Wohlen

25 Temmuz 2017 yılında SC Cham

1 Temmuz 2019 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2020 yılında SC YF Juventus

1 Temmuz 2021 yılında FC Wohlen

1 Temmuz 2022 yılında FC Baden 1897

Davide Giampa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davide Giampa şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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