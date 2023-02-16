Davide İtter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davide İtter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davide İtter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davide İtter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davide İtter 5 Ocak 1999 tarihinde Gießen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Davide-Jerome Itter şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davide İtter Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Clever Sports GmbH yapmaktadır. Davide İtter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

VfL Osnabrück futbol takımında oynamaktadır. VfL Osnabrück takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Davide İtter'nin VfL Osnabrück ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Davide İtter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davide_itter/

Davide İtter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davide İtter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davide İtter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davide İtter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Frankfurt Alt.

1 Temmuz 2014 yılında Frankfurt U17

1 Ocak 2015 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2021 yılında Osnabrück

Davide İtter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davide İtter şuan VfL Osnabrück takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Davide İtter Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Cleeberg (2004-2011), Eintracht Frankfurt (2011-12/2014), VfL Wolfsburg (1/2015-2018)

Almanya U20 takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 31 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 9 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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