Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davidson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davidson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davidson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davidson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davidson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davidson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davidson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davidson 5 Mart 1991 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Davidson Pereira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davidson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UJ Football Talent yapmaktadır. Davidson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wuhan Three Towns futbol takımında oynamaktadır. Wuhan Three Towns takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Davidson'nin Wuhan Three Towns ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Davidson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/davidson91_/

Davidson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davidson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Davidson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davidson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Galícia-BA

1 Mayıs 2014 yılında Fortaleza

1 Ocak 2015 yılında Jacobina EC

1 Nisan 2015 yılında Fortaleza

1 Mayıs 2015 yılında Santa Rita

1 Haziran 2015 yılında Fluminense-BA

27 Ağustos 2015 yılında Santa Rita

28 Ağustos 2015 yılında SC Covilhã

3 Ocak 2017 yılında Chaves

1 Temmuz 2018 yılında Vit. Guimarães

13 Ağustos 2020 yılında Alanyaspor

15 Mart 2022 yılında WH Three Towns

Davidson kimdir

Davidson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davidson şuan Wuhan Three Towns takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Davidson nereli

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