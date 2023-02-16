Davino Knappe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davino Knappe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davino Knappe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davino Knappe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davino Knappe 7 Ocak 2003 tarihinde Offenburg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davino Knappe Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VIDA 11 yapmaktadır. Davino Knappe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Freiburg II futbol takımında oynamaktadır. SC Freiburg II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davino Knappe'nin SC Freiburg II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Davino Knappe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davino Knappe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davino Knappe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davino Knappe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Freiburg Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Stuttgart Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart U17

1 Ocak 2020 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2022 yılında SC Freiburg II

Davino Knappe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davino Knappe şuan SC Freiburg II takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Davino Knappe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Offenburger FV (2011-2014), SC Freiburg (2014-), Karlsruher SC (-2017), VfB Stuttgart (2017-2022)

Almanya U16 takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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