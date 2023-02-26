Davis Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Davis Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Davis Camacho 10 Şubat 1998 tarihinde Babahoyo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Davis Darío Camacho Navarrete şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Davis Camacho Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Davis Camacho'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Davis Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Davis Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Nisan 2015 yılında Ind. Babahoyo
31 Mayıs 2015 yılında Kulüpsüz
30 Ocak 2016 yılında CD América U20
1 Kasım 2016 yılında U. Católica U20
1 Ocak 2017 yılında Uni. Católica B
12 Haziran 2020 yılında CD América
3 Ocak 2023 yılında Técnico U.
Davis Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Davis Camacho şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.