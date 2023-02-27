Davis Cucurs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis Cucurs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis Cucurs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davis Cucurs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davis Cucurs 19 Mart 2000 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davis Cucurs Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Terra Football yapmaktadır. Davis Cucurs, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFC Daugavpils futbol takımında oynamaktadır. BFC Daugavpils takımına - tarihinde katılmıştır. Davis Cucurs'nin BFC Daugavpils ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davis Cucurs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davis Cucurs isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davis Cucurs Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davis Cucurs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davis Cucurs şuan BFC Daugavpils takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Davis Cucurs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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