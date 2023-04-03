Davis İndrans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İndrans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis İndrans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davis İndrans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davis İndrans 6 Haziran 1995 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Dāvis Indrāns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davis İndrans Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davis İndrans'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davis İndrans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davis İndrans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davis İndrans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davis İndrans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Skonto

1 Mart 2016 yılında Metta

12 Şubat 2018 yılında RFS

27 Şubat 2019 yılında Jelgava

31 Ağustos 2020 yılında Valmiera

1 Ocak 2021 yılında Ventspils

2 Ağustos 2021 yılında JDFS Alberts

15 Şubat 2022 yılında Super Nova

12 Temmuz 2022 yılında JDFS Alberts

Davis İndrans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davis İndrans şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Davis İndrans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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