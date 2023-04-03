Davis İndrans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İndrans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davis İndrans kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davis İndrans ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Davis İndrans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis İndrans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis İndrans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davis İndrans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davis İndrans 6 Haziran 1995 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Dāvis Indrāns şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davis İndrans Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score_ yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davis İndrans'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davis İndransboyu ve yaşı kaç

Davis İndrans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davis İndrans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Davis İndrans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davis İndrans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Skonto

1 Mart 2016 yılında Metta

12 Şubat 2018 yılında RFS

27 Şubat 2019 yılında Jelgava

31 Ağustos 2020 yılında Valmiera

1 Ocak 2021 yılında Ventspils

2 Ağustos 2021 yılında JDFS Alberts

15 Şubat 2022 yılında Super Nova

12 Temmuz 2022 yılında JDFS Alberts

Davis İndrans kimdir

Davis İndrans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davis İndrans şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Davis İndrans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U21 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Davis İndrans nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
Mohamed Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Yasser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Yasser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yaroslav Arbuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Arbuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yaroslav Arbuzov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yaroslav Arbuzov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Morgan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Morgan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luka Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor