Davis Spruds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis Spruds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis Spruds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davis Spruds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davis Spruds 28 Aralık 1998 tarihinde Prüm şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Letonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Dāvis Dāvids Sprūds şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davis Spruds Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini voice professional yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Victoria Rosport futbol takımında oynamaktadır. FC Victoria Rosport takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Davis Spruds'nin FC Victoria Rosport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davis Spruds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davis Spruds isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davis Spruds Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davis Spruds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Euskirchen U17

1 Ocak 2015 yılında H. Walheim U17

1 Temmuz 2016 yılında TuS Koblenz U19

1 Temmuz 2017 yılında FC Bitburg

1 Temmuz 2019 yılında Vict. Rosport

Davis Spruds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davis Spruds şuan FC Victoria Rosport takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Davis Spruds Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuS Mayen (-2013), Euskirchener TSC (2013-2014), TSV Hertha Walheim (2015-2016), TuS Koblenz (2016-2017)

Letonya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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