Davis Valmiers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis Valmiers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis Valmiers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Davis Valmiers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Davis Valmiers 25 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Dāvis Mārcis Valmiers şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Davis Valmiers Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FS Jelgava futbol takımında oynamaktadır. FS Jelgava takımına 24 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davis Valmiers'nin FS Jelgava ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Davis Valmiers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Davis Valmiers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2020 yılında Riga II
1 Temmuz 2020 yılında Auda
1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2022 yılında AFA Olaine
24 Temmuz 2022 yılında Jelgava
Davis Valmiers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Davis Valmiers şuan FS Jelgava takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Davis Valmiers Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Letonya U18 takımında 21 numaralı formasıyla 21 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Letonya U17 takımında 6 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.
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