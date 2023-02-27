Davis Veisbuks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis Veisbuks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis Veisbuks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davis Veisbuks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davis Veisbuks 1 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Dāvis Viljams Veisbuks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davis Veisbuks Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davis Veisbuks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 29 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Davis Veisbuks'nin Valmiera FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Davis Veisbuks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davis Veisbuks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davis Veisbuks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davis Veisbuks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Spartaks

3 Eylül 2021 yılında Super Nova

31 Aralık 2021 yılında Spartaks

29 Ocak 2023 yılında Valmiera

Davis Veisbuks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davis Veisbuks şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Davis Veisbuks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 23 numaralı formasıyla 9 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 1 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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