Davis Zeltins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davis Zeltins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davis Zeltins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davis Zeltins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davis Zeltins 21 Ağustos 2002 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Dāvis Zeltiņš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davis Zeltins Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Davis Zeltins'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davis Zeltins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davis Zeltins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davis Zeltins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davis Zeltins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2022 yılında Tukums

Davis Zeltins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davis Zeltins şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Davis Zeltins Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U18 takımında 17 numaralı formasıyla 19 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Letonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla 25 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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