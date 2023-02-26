Davit Asatiani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Asatiani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Asatiani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Asatiani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Asatiani 5 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით ასათიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Asatiani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 451 FC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Merani Martvili futbol takımında oynamaktadır. Merani Martvili takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Asatiani'nin Merani Martvili ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Asatiani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Asatiani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Asatiani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Asatiani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağustos 2019 yılında Torpedo Kutaisi

22 Ağustos 2021 yılında FC Zestaponi

1 Ocak 2022 yılında FC Dila

22 Temmuz 2022 yılında Merani Martvili

Davit Asatiani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Asatiani şuan Merani Martvili takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Davit Asatiani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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