Davit Dunamaliani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Dunamaliani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Dunamaliani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Dunamaliani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Dunamaliani 13 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით დუნამალიანი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Dunamaliani Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Davit Dunamaliani'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Dunamaliani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Dunamaliani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Dunamaliani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Dunamaliani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Dunamaliani şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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