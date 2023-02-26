Davit Ebralidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Ebralidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Ebralidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Ebralidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Ebralidze 14 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით ებრალიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Ebralidze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına - tarihinde katılmıştır. Davit Ebralidze'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Ebralidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Ebralidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Ebralidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Ebralidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Ebralidze şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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