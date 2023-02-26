Davit Gogotishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Gogotishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Gogotishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Gogotishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Gogotishvili 24 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით გოგოტიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Gogotishvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Gogotishvili'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Gogotishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Gogotishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Gogotishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Gogotishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Dinamo II

Davit Gogotishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Gogotishvili şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Davit Gogotishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U19 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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