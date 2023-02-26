Davit Gotsiridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Gotsiridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Gotsiridze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davit Gotsiridze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davit Gotsiridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Gotsiridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Gotsiridze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Gotsiridze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Gotsiridze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Gotsiridze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Gotsiridze 6 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur.  Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით გოცირიძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Gotsiridze Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi II futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Gotsiridze'nin Dinamo Tbilisi II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Gotsiridze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Gotsiridze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Davit Gotsiridze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Gotsiridze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Dinamo II

Davit Gotsiridze kimdir

Davit Gotsiridze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Gotsiridze şuan Dinamo Tbilisi II takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Davit Gotsiridze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Davit Gotsiridze nereli

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