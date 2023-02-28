Davit Hakobyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Hakobyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Hakobyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Hakobyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Hakobyan 9 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Դավիթ Հակոբյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Hakobyan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BKMA Erivan futbol takımında oynamaktadır. BKMA Erivan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Hakobyan'nin BKMA Erivan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Hakobyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Hakobyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Hakobyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Hakobyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında BKMA Erewan II

1 Ocak 2022 yılında BKMA Erivan

Davit Hakobyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Hakobyan şuan BKMA Erivan takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Davit Hakobyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U19 takımında 10 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 11 numaralı formasıyla 3 Aralık 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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