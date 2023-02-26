Davit Kereselidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Kereselidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Kereselidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Kereselidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Kereselidze 19 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით კერესელიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Kereselidze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Davit Kereselidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Davit Kereselidze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Davit Kereselidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Kereselidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Kereselidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Kereselidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

1 Ocak 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Davit Kereselidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Kereselidze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Davit Kereselidze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U17 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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