Davit Khocholava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Khocholava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Khocholava kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davit Khocholava ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Davit Khocholava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Khocholava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Khocholava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Khocholava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Khocholava 8 Şubat 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით ხოჭოლავა şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Khocholava Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Davit Khocholava, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Davit Khocholava'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Davit Khocholava Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/khocholava5/

Davit Khocholavaboyu ve yaşı kaç

Davit Khocholava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Khocholava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Davit Khocholava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Khocholava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Metal. Academy

30 Haziran 2010 yılında Saburtalo

1 Ocak 2011 yılında Sioni II

30 Haziran 2011 yılında Saburtalo

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo II

1 Ocak 2012 yılında Dinamo Tbilisi

19 Ocak 2014 yılında Kolkheti Poti

20 Temmuz 2014 yılında Shukura

11 Temmuz 2015 yılında Chornomorets

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar D.

6 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

Davit Khocholava kimdir

Davit Khocholava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Khocholava şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Back in Dinamo Tiflis Academy Khocholava used to play an Centre Forward.

Davit Khocholava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Gürcistan takımında 3 numaralı formasıyla 23 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Davit Khocholava nereli

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