Davit Kikalishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Kikalishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Kikalishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Kikalishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Kikalishvili 19 Mart 1999 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით კიკალიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Kikalishvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davit Kikalishvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 19 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Davit Kikalishvili'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Davit Kikalishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Kikalishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Kikalishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Kikalishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2019 yılında FC Gagra

25 Temmuz 2019 yılında WIT Georgia

1 Ocak 2021 yılında FC Saburtalo II

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

19 Şubat 2023 yılında DFK Dainava

Davit Kikalishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Kikalishvili şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Davit Kikalishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U20 takımında 14 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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