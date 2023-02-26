Davit Kirkitadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Kirkitadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Kirkitadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Kirkitadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Kirkitadze 3 Eylül 1992 tarihinde Samtredia şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით კირკიტაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Kirkitadze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davit Kirkitadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samtredia futbol takımında oynamaktadır. FC Samtredia takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Kirkitadze'nin FC Samtredia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Kirkitadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Kirkitadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Kirkitadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Kirkitadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Torpedo Kutaisi

1 Ocak 2012 yılında Chikhura

1 Temmuz 2013 yılında Metalurgi R.

1 Ocak 2014 yılında FK Zugdidi

1 Ağustos 2014 yılında Ironi Tiberias

20 Ocak 2015 yılında Torpedo Kutaisi

11 Ocak 2016 yılında Chikhura

1 Temmuz 2016 yılında Guria

31 Ocak 2017 yılında FC Dila

1 Ocak 2018 yılında FC Samtredia

1 Temmuz 2018 yılında Sioni Bolnisi

8 Temmuz 2019 yılında FC Locomotive

1 Ocak 2021 yılında Samgurali

1 Ocak 2022 yılında FC Samtredia

Davit Kirkitadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Kirkitadze şuan FC Samtredia takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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