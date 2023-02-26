Davit Kobouri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Kobouri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Kobouri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Kobouri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Kobouri 24 Ocak 1998 tarihinde Telavi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით კობოური şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Kobouri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Davit Kobouri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Mart 2016 tarihinde katılmıştır. Davit Kobouri'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Kobouri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Kobouri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Kobouri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Kobouri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2016 yılında Dinamo Tbilisi

13 Ocak 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Tbilisi

Davit Kobouri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Kobouri şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Davit Kobouri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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