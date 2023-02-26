Davit Kupatadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Kupatadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Kupatadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Kupatadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Kupatadze 6 Haziran 1991 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით კუპატაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Kupatadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Davit Kupatadze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gareji futbol takımında oynamaktadır. FC Gareji takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Kupatadze'nin FC Gareji ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Kupatadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Kupatadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Kupatadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Kupatadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ocak 2014 yılında FC Zestaponi

1 Ağustos 2015 yılında Chikhura

1 Temmuz 2016 yılında Merani Martvili

1 Ocak 2017 yılında Samgurali

1 Ocak 2018 yılında Shukura

6 Temmuz 2018 yılında FC Samtredia

10 Şubat 2019 yılında Khujand

1 Ocak 2020 yılında Saburtalo

5 Ocak 2021 yılında Alay Osh

7 Mart 2021 yılında Kulüpsüz

10 Ağustos 2021 yılında FC Samtredia

8 Şubat 2022 yılında FC Gareji

Davit Kupatadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Kupatadze şuan FC Gareji takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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