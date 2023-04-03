Davit Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Mkrtchyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Davit Mkrtchyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Davit Mkrtchyan 27 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Դավիթ Մկրտչյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Davit Mkrtchyan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Davit Mkrtchyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Davit Mkrtchyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Davit Mkrtchyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Davit Mkrtchyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Davit Mkrtchyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.
Davit Mkrtchyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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