Davit Mujiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Mujiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Mujiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Mujiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Mujiri 28 Ocak 1999 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით მუჯირი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Mujiri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Telavi futbol takımında oynamaktadır. FC Telavi takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Mujiri'nin FC Telavi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Mujiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d.mujiri/

http://www.facebook.com/david.m.jr.9

Davit Mujiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Mujiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Mujiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Mujiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Saburtalo Acad.

13 Ekim 2017 yılında Antalyaspor U19

3 Ağustos 2018 yılında Sheriff-2

1 Ocak 2019 yılında WIT Georgia

1 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

26 Şubat 2020 yılında Dinamo Tbilisi

27 Şubat 2020 yılında Chikhura

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Tbilisi

20 Ocak 2021 yılında Shukura

3 Ağustos 2021 yılında Zlate Moravce

1 Şubat 2022 yılında FC Telavi

Davit Mujiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Mujiri şuan FC Telavi takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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