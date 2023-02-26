Davit Natchkebia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Natchkebia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Natchkebia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Natchkebia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Natchkebia 21 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით ნაჭყებია şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Natchkebia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Decagon Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Davit Natchkebia'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Davit Natchkebia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Natchkebia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Davit Natchkebia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Natchkebia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Merani

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Podbrezova

1 Ocak 2022 yılında Spaeri

Davit Natchkebia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Natchkebia şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.