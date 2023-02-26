Davit Skhirtladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Skhirtladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Skhirtladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Skhirtladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Skhirtladze 16 Mart 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით სხირტლაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Skhirtladze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Davit Skhirtladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Davit Skhirtladze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Davit Skhirtladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Skhirtladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Davit Skhirtladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Skhirtladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AGF/Viby IF U19

1 Temmuz 2011 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2016 yılında Silkeborg IF

3 Eylül 2018 yılında Spartak Trnava

3 Şubat 2019 yılında Riga

4 Temmuz 2019 yılında Arka Gdynia

7 Ekim 2020 yılında Dinamo Tbilisi

12 Şubat 2021 yılında Viborg FF

1 Ağustos 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Davit Skhirtladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Skhirtladze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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