Davit Skhirtladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Skhirtladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Skhirtladze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Davit Skhirtladze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Davit Skhirtladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Skhirtladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Davit Skhirtladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Davit Skhirtladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Davit Skhirtladze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Davit Skhirtladze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Davit Skhirtladze 16 Mart 1993 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da დავით სხირტლაძე şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Davit Skhirtladze Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA PLAYERS AGENTS yapmaktadır. Davit Skhirtladze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Tbilisi takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Davit Skhirtladze'nin Dinamo Tbilisi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Davit Skhirtladze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Davit Skhirtladze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Davit Skhirtladze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Davit Skhirtladze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AGF/Viby IF U19

1 Temmuz 2011 yılında Aarhus GF

1 Ocak 2016 yılında Silkeborg IF

3 Eylül 2018 yılında Spartak Trnava

3 Şubat 2019 yılında Riga

4 Temmuz 2019 yılında Arka Gdynia

7 Ekim 2020 yılında Dinamo Tbilisi

12 Şubat 2021 yılında Viborg FF

1 Ağustos 2021 yılında Dinamo Tbilisi

Davit Skhirtladze kimdir

Davit Skhirtladze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Davit Skhirtladze şuan Dinamo Tbilisi takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Sasco

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Davit Skhirtladze nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Giorgi Kobuladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kobuladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Giorgi Kobuladze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Kobuladze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Mihhailov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Mihhailov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nikita Mihhailov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nikita Mihhailov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lasha Shergelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Shergelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lasha Shergelashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lasha Shergelashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihkel Jarviste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihkel Jarviste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihkel Jarviste kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihkel Jarviste Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi